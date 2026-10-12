Кто снижает цены на авто, а кто поднимает: топ-акции за неделю по версии эксперта Мосеева

За прошедшую неделю (с 5 по 9 октября) рынок автомобилей пережил настоящую бурю изменений. Автомобильный эксперт Олег Мосеев, совместно с «Российской газетой», проанализировал, какие компании пошли навстречу покупателям, а какие — нет.
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