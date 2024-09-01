Путин игнорирует ордер на арест за военные преступления, планируя посетить Монголию

На 3 сентября запланирован визит Путина в Монголию, пишет Bloomberg. После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского лидера это будет его первая поездка в страну, являющуюся членом МУС.
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