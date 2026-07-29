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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич об отстранении России: «Все хотят играть за сборную, все соскучились. Надеюсь, нас скоро вернут»

Нападающий « Сент-Луиса » Павел Бучневич высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

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