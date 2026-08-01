Страны Латинской Америки ограничивают «родильный туризм»

Миграционные власти Чили аннулировали гражданство десятков детей россиян Суд в Чили признал незаконным лишение гражданства ребенка из российской семьи, однако немало аналогичных дел еще ожидают рассмотрения.
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