Девятиклассница Виктория Лаптандер из Белоярска Приуральского района стала обладательницей диплома победителя всероссийского фотоконкурса среди детей «ПровинциЯ — РоссиЯ» и денежного приза, сообщил telegram-канал «Мы из Приуралья».
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