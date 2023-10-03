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Копеечка - Объявления Донбасса

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Услуги на рынке недвижимости - Донецк - Договорная

Услуги на рынке недвижимости - Донецк - Договорная

Для покупателя, арендатора: - консультации по выбору объекта недвижимости (по районам и направлениям, классу недвижимости, цене, перспективности), - оформление заявки на поиск объекта недвижимости, подбор подходящих вариантов, - организация просмотров подходящих вариантов в удобное для покупателя/арендатора время.

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