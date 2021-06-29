Джо Байден определил приоритетные сферы сотрудничества США и России

Вашингтон интересуют вопросы ядерного оружия и климата.Президент США Джо Байден объявил, что считает сотрудничество с Москвой в сферах нераспространения ядерного оружия и изменения климата отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов.
Вашингтон интересуют вопросы ядерного оружия и климата.Президент США Джо Байден объявил, что считает сотрудничество с Москвой в сферах нераспространения ядерного оружия и изменения климата отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов.
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