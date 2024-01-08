In Just 3 Starts, Mason Rudolph Matches Patrick Mahomes’ Yearly Passer Rating Output

Steelers QB Mason Rudolph celebrates a play vs. the Bengals. Steelers QB Mason Rudolph has been efficient in his brief time as a starter, so much so, that he’s already matched a passer rating output of superstar Patrick Mahomes.
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