Батя из «Морских дьяволов»: как живет актер, которого успели заживо похоронить

Артист не встречался даже с родным сыном уже около 20 лет. Путь Олега Чернова на актерском поприще ни у кого язык не повернется назвать простым и безоблачным.
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