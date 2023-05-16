МОЯ СТРАНА

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Блинов
    Расстреливать!!!Замы министра обо...
  • Юрий Вершинин
    Могут выразить глубокий протест.Ультиматум США к ...
  • Алексей Сафронов
    Автор попробовал аргументировать свои рассуждения о ныне происходящем в России на основе "высказываний Коротченко" и ...Вы вместо обвинен...

Батя из «Морских дьяволов»: как живет актер, которого успели заживо похоронить

Батя из «Морских дьяволов»: как живет актер, которого успели заживо похоронить

Артист не встречался даже с родным сыном уже около 20 лет. Путь Олега Чернова на актерском поприще ни у кого язык не повернется назвать простым и безоблачным.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх