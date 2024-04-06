Кудрявцева похвасталась успехами 5-летней дочери Маши

Дочь звезды НТВ, ведущей Леры Кудрявцевой легко садится на шпагат, делает «ласточку» и «колесо». Лера Кудрявцева еще только восстанавливается после разрыва связки на правой ноге в феврале текущего года и осторожно пытается делать неглубокие приседания под руководством врача-реабилитолога.
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