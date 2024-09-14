«Перестановка стульев»: единоличный захват власти Зеленским является плохим знаком для Украины – Politico

На Западе все чаще критикуют нелегитимного президента-союзника за узурпацию власти. То, что это плохо для Украины партнеров не особо заботит, главное, что это бросает тень на Вашингтон и Брюссель, поддерживающих тирана.
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