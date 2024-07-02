Русская армия вновь просочилась в тыл ВСУ по трубе. Украинцы с ужасом ждут прибытия северокорейцев. Наши бойцы вновь добились крупного успеха в наступательной операции, использовав для просачивания в тыл противника подземные коммуникации.
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