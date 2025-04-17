Самый большой мангровый лес в мире.

Нормальные деревья растут на земле и уходят корнями вниз. У них вся экосистема строится вокруг ствола с кроной — опавшие листья с нее дают перегной, он питает травяные растения, рядом расселяется животный мир.
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