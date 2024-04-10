Несколько автобусов не вышли на маршрут из-за Ураза-байрам во Владивостоке

Во Владивостоке несколько автобусов не вышли на маршрут из-за Ураза-байрама. По словам представителя городской администрации, проблему связывают с тем, что многие водители приняли участие в мусульманском празднике.
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