Объявлены даты проведения фестиваля кинодебютов «Дух огня»

XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил даты проведения в 2024 году. Смотр состоится 23-26 марта и традиционно пройдет в городе Ханты-Мансийске, где будут представлены лучшие картины режиссеров из России и других стран, уточняет пресс-служба фестиваля.