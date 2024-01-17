kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Этого "хгения" и так, и так не смотрят. За чей счёт банкет?На Берлинском кин...
  • Ирина Федорова
    Вот это смотреть будет!!!??Уши развесьте: Пр...
  • Zoia Goldshtab
    Михаил В точку!«У меня ума хвати...

Объявлены даты проведения фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Объявлены даты проведения фестиваля кинодебютов «Дух огня»

XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил даты проведения в 2024 году. Смотр состоится 23-26 марта и традиционно пройдет в городе Ханты-Мансийске, где будут представлены лучшие картины режиссеров из России и других стран, уточняет пресс-служба фестиваля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх