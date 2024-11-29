Депутаты Госсовета Крыма

Заполнив кормушки для птиц просо, их развесили на деревья, сопроводив надписью «Сытной зимы». Вчера депутаты крымского Государственного совета Крыма единогласно приняли основной документ – региональный бюджет на 2025 год.
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