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Депутаты Госсовета Крыма

Депутаты Госсовета Крыма

Заполнив кормушки для птиц просо, их развесили на деревья, сопроводив надписью «Сытной зимы». Вчера депутаты крымского Государственного совета Крыма единогласно приняли основной документ – региональный бюджет на 2025 год.

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