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Наш потерянный мир

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В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год, сообщило Министерство обороны РФ. В связи с началом нового периода обучения личный состав подразделений всех видов и родов войск оттачивает навыки на полигононах и тренажерах, изучает теоретическую часть классах.

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