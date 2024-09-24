Минимум трех сослуживцев экс-адвоката Пашаева вызвали в Москву как свидетелей

Минимум трех сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из их подразделения на Угледарском направлении спецоперации для проведения следственных действий в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии