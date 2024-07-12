В России предложили запретить турецкие телесериалы

В российском парламенте прозвучала неожиданная инициатива о запрете популярных турецких сериалов. Один из депутатов Государственной Думы выступил с критикой этих телешоу, утверждая, что они создают искаженное представление о семейной жизни и отношениях между мужчинами и женщинами.
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