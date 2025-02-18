Церковь России празднует 19 февраля 2025 года День памяти Вукола Смирнского AdministratorКакой церковный праздник отмечают верующие 19 февраля 2025 года? Согласно церковному календарю, в этот день православные христиане почитают святого преподобного Вукола Смирнского.