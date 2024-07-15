Что сегодня творится в парке Минного городка?

Парк Минного городка может возродиться из пепла подобно фениксу. Впервые надежда на это появилась в 2020 году, когда после длительного упадка излюбленное многими поколениями владивостокцев место отдыха стало восстанавливаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии