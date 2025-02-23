Флик: «Барселона» сыграла не лучшим образом с «Лас-Пальмасом», было больше проблем, чем обычно»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (2:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.
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