Российская замена Boeing 737 и Airbus A320: собран второй серийный МС-21-310

Перед передачей авиалайнера заказчику его всесторонне проверят и нанесут ливрею соответствующей авиакомпании Иркутский авиационный завод компании «Яковлев» передал второй серийный пассажирский самолет МС-21-310 из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.