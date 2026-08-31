Российская замена Boeing 737 и Airbus A320: собран второй серийный МС-21-310

Перед передачей авиалайнера заказчику его всесторонне проверят и нанесут ливрею соответствующей авиакомпании Иркутский авиационный завод компании «Яковлев» передал второй серийный пассажирский самолет МС-21-310 из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.
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