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Паста болоньезе в высшем образовании

Паста болоньезе в высшем образовании

Россия заявила о грядущем выходе из Болонской системы высшего образования. Почему это хорошо? Для чего она создавалась? Якобы для создания единого образовательного процесса во всей Европе, для обеспечения доступа к высшему образованию бедных слоёв населения, для развития и укрепления связей между всеми ВУЗами Европы, для повышения качества высшего образования, для повышения шансов на трудоустройство для выпускников, для роста научного, интеллектуального и культурного потенциала и бла-бла-бла.

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