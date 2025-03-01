СК разбирается в обстоятельствах смерти младенца на проспекте Луначарского

В Санкт-Петербурге сотрудники СК выясняют причину смерти младенца на Луначарском проспекте. В отношении родителей было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
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