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СК разбирается в обстоятельствах смерти младенца на проспекте Луначарского

СК разбирается в обстоятельствах смерти младенца на проспекте Луначарского

В Санкт-Петербурге сотрудники СК выясняют причину смерти младенца на Луначарском проспекте. В отношении родителей было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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