Женщина может умереть из-за отсутствия секса

Ученые провели исследования и выявили связь между сексом и преждевременной смертью. Ученые из Университета Уолден в Миннеаполисе провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Psychosexual Health (JPH), и обнаружили связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни женщин.