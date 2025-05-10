Принявший участие в Параде Победы Эмир Кустурица рассказал, как долетел до Москвы

В числе почётных гостей парада Победы на Красной площади, посвящённого 80-летию Великой Победы, 9 мая присутствовали известный кинорежиссёр Эмир Кустурица и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, передаёт корреспондент Life.
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