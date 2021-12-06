Почему Энтони Блинкен лжет, когда говорит, что НАТО — оборонительный Альянс

Президент России Владимир Путин должен принимать во внимание, что НАТО — оборонительный Альянс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 3 декабря на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT, текст его речи опубликован на сайте Госдепа.