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Ещё недавно играл второстепенных героев, теперь билеты на него стоят 100 тысяч: как Юра Борисов стал актёром, на которого идут по имени

Ещё недавно играл второстепенных героев, теперь билеты на него стоят 100 тысяч: как Юра Борисов стал актёром, на которого идут по имени

В сентябре 2026 года в Большом театре запланировали сценическое представление сценария «Лавр» с участием Юры Борисова.

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