Львиное новолуние 4 августа 2024 года: прогноз и советы для знаков зодиака Ольга ВайленкоВ этом году одно из самых значимых астрономических событий произойдет 4 августа, когда новолуние войдет в знак Льва.
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