Денис Никифоров и Павел Ворожцов устроят кулинарный поединок в программе «Фирменный рецепт»

23 августа 2026 года на Пятом канале выйдет программа «Фирменный рецепт», в которой актёры Денис Никифоров и Павел Ворожцов проведут кулинарный поединок.
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