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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о «Сочи»: «Клуб обязан быть в КХЛ. Может, ближе к сезону появятся хорошие игроки, которые не подойдут СКА»

– Большие надежды связываю с назначением Зубова главным тренером команды. Понятно, что не было громких трансферов, но, мне кажется, он может научить игроков чему-то новому.

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