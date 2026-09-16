Ситуация с концертом Канье Уэста в РФ на 16.09.26

15 сентября суд в Воронеже принял к рассмотрению первый иск к организатору выступления, а команда артиста продолжает прорабатывать вариант с переносом шоу из Петербурга в столицу.
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