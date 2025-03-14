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Царьград

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Доверие к Путину: 79,3% русских поддерживают его работу на посту президента

Доверие к Путину: 79,3% русских поддерживают его работу на посту президента

Опрос ВЦИОМ показал, что 79,3% русских доверяют президенту Путину, а его работу одобряют 77,2%. Премьер-министр Мишустин имеет доверие 61,6% респондентов.

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