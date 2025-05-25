Су-34 стер в пыль опорный пункт ВСУ в Северске тремя тоннами «чугунной смерти»: Карта специальной военной операции на Украине на 25 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает демонстрировать высочайший уровень точности и огневой мощи в зоне специальной военной операции.