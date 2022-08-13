Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Литр ребята это хорошо, полтора ещё лучше а два вообще отлично. Думаю возражений не будет!😆Юбилейный "ЛиТР" ...
  • валерий лисицын
    Всё правильно Шойгу делает . Мы должны иметь ВСЕГДА лучшее вооружение , быть впереди по оснащённости и боеготовности ...Министр обороны Р...
  • Николаевна
    Благодарю вас за полезную информациюСморщенные и невк...

Полицейские-спортсмены из Красноярского края в рамках общероссийской акции МВД «Зарядка со стражем порядка» приобщили к спорту свыше 600 детей из летних лагерей

В рамках общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника, сотрудники профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Красноярскому краю провели спортивное мероприятие в детских санаторно-оздоровительных лагерях: «Гренада», «Крылья-Восток» и «Крылья-Запад» Красноярского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх