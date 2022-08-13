Полицейские-спортсмены из Красноярского края в рамках общероссийской акции МВД «Зарядка со стражем порядка» приобщили к спорту свыше 600 детей из летних лагерей

В рамках общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника, сотрудники профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Красноярскому краю провели спортивное мероприятие в детских санаторно-оздоровительных лагерях: «Гренада», «Крылья-Восток» и «Крылья-Запад» Красноярского края.
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