На севере Астраханской области директора муниципального учреждения подозревают в афере с зарплатой

Он заставлял одному работнику приписывать рабочие часы, а деньги за такой «труд» получал сам. Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения, подозреваемого в мошенничестве.