Intel не удалось дотянуть производительность NPU в Lunar Lake до уровня Ryzen AI 300 Говор...

Intel не удалось дотянуть производительность NPU в Lunar Lake до уровня Ryzen AI 300Говоря об основных преимуществах представленных сегодня мобильных процессоров Lunar Lake, Intel выделила 40-% улучшение энергоэффективности и ИИ-сопроцессор NPU 4, вычислительная мощность которого выросла втрое (по сравнению с Meteor Lake).