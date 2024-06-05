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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel не удалось дотянуть производительность NPU в Lunar Lake до уровня Ryzen AI 300 Говор...

Intel не удалось дотянуть производительность NPU в Lunar Lake до уровня Ryzen AI 300 Говор...

Intel не удалось дотянуть производительность NPU в Lunar Lake до уровня Ryzen AI 300Говоря об основных преимуществах представленных сегодня мобильных процессоров Lunar Lake, Intel выделила 40-% улучшение энергоэффективности и ИИ-сопроцессор NPU 4, вычислительная мощность которого выросла втрое (по сравнению с Meteor Lake).

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