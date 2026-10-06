Лавров: руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение

Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение на страну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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