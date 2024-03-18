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В небе над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир»

В небе над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир»

В регионе объявлялась ракетная опасностьОколо 08:30 мск была пресечена попытка Украины совершить атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

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