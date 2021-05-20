Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.
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