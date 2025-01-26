Депутат Рады заметил важную деталь в заявлениях Трампа о Зеленском

REUTERS/Shannon Stapleton Американский президент Дональд Трамп никаким образом не желает называть украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, умным человеком, заявил в телеграм-канале украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.