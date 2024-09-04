Кышка кызыл фасоль белән яшелчәләр салаты рецепты

«Лобио» салаты кышка әзерләп куела. Ул кызыл фасольдән һәм яшелчәләрдән тора. Ингредиентлар: 3 стакан фасоль, 1 кг татлы борыч, 1 кг кишер, 2 кг помидор, 1 стакан үсемлек мае, 2,5 аш кашыгы тоз, 300 грамм шикәр комы, 70 мл 9 процентлы аш серкәсе.
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