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Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Чили

Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Чили

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении у побережья Чили. Магнитуда подземных толчков составила 5,8.

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