Новый музейный комплекс Третьяковской галереи появился на кадастровой карте столицы

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете здания музейного комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» по адресу: Кадашевская набережная, дом 12.
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