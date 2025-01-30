Посол РФ указал на привлекательность Эфиопии для бизнесменов из России

Учитывая экономические реформы, проводимые эфиопским правительством, Москва и Аддис-Абеба ожидают качественного изменения двустороннего сотрудничества и активного участия российских компаний в местных инвестиционных проектах, объяснил «Известиям» посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.
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