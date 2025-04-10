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NYT: Харрис планирует выдвигаться на должность губернатора Калифорнии

NYT: Харрис планирует выдвигаться на должность губернатора Калифорнии

Global Look Press/CNP/AdMedia Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис планирует выдвигаться на должность губернатора Калифорнии в 2026 году, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Если Харис станет губернатором в Калифорнии, сразу легализует наркоту. Все вместе и поржут лет 5...
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