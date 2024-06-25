Гибрид бурого и белого медведя «Гролар» остается редким в дикой природе

Семейство «гроларов» в канадской Арктике остается единственным подтвержденным примером гибридного потомства между белыми медведями и медведями гризли, согласно новому исследованию, сообщает «Тhe guardian».
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