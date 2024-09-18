Московские врачи рассказали о состоянии пострадавших в школе в Челябинске

Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении в челябинской школе № 68, доставлены бортом МЧС и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, транспортировку дети перенесли удовлетворительно.
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