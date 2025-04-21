Не настолько большой, как казалось: Минэко понизило прогноз курса доллара в 2025 году

Среднегодовой курс доллара понижен в текущем году с 96,5 до 94,3 рублей.Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля и очень незначительно уточнило его динамику в 2026-2027 годах, сообщило РИА "Новости".